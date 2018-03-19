Біля Радехова внаслідок ДТП отримала травми подружня пара

18 березня о 13:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Львів – Луцьк, поблизу м. Радехів. Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок ДТП травмована подружня пара: водій, чоловік 1978 року народження, та його пасажирка – жінка 1978 року народження. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Радехівську центральну району лікарню.

На місце події залучали працівників пожежно-рятувального відділення 21 ДПРЧ м. Радехів. Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль із кювету.

Обставини події встановлюють правоохоронці.