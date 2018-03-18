Хуртовини і мороз – погода на найближчі дні

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології впродовж 18 – 19 березня у Львові та області очікується різка зміна погоди. Так, 18 березня – сильні опади (мокрий сніг з переходом в сніг). Вітер північно-східний 9 – 14 м/с, пориви 15 – 22 м/с, хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву 20 – 35 см. 18 березня вночі 11 – 16°С морозу, вдень 6 – 11°С морозу.

19 березня – поступове припинення опадів. Водночас прогнозують зниження температури повітря: 19 березня вночі 13 – 18°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.

Нагадаємо, через прогнозоване погіршення погодних умов 16 березня в мерії відбулось засідання оперативного штабу щодо роботи комунальних служб міста.

За інформацією прес-служби ЛМР, враховуючи погіршення погодних умов та несприятливі прогнози на найближчі дні, в місті оголошено режим чергування для комунальних служб, до роботи залучать всю наявну снігоочисну техніку. Також вихідні оголошено робочими днями для двірників та працівників ШРП міста.

«Піднята вся наявна в місті техніка. На нічне чергування виведені керівники відповідних управлінь міської ради. Зранку також буде чергування. Субота та неділя оголошені робочими днями для двірників, працівників ШРП та ремонтних бригад усіх комунальних підприємств міста. Також ЛКП «Львівелектротранс» розчищатиме трамвайні колії і вживатиме усіх необхідних заходів щодо підтримання колії в робочому стані», – розповів Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

До прибирання залучено 120 одиниць комунальної спеціальної техніки та техніки інших підприємств – 21 одиниця.

Управління соціального захисту міста нагадує, що на час похолодання в місті цілодобово, без вихідних працює пункт обігріву в приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Тут забезпечують гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. На період значного зниження температури повітря працюють також денні пункти обігріву на вул. Личаківській, 56, вул. Сербській, 15 та вул. Городоцькій, 163а.

Мешканців просять звертатись на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80, або ж залишати інформацію на фейсбук-сторінці, для оперативного реагування та прийняття управлінських рішень в разі виникнення критичних чи надзвичайних ситуацій.