У Львові на громадському віче виступили проти виборів у Криму

Не зважаючи на негоду, на громадську акцію прийшло сотні людей, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

До присутніх звернувся український військовий, морський офіцер, капітан ІІ рангу запасу військово-морських сил Збройних Сил України, заступник голови Спілки офіцерів України в Севастополі, громадський діяч та актор Тимур Баротов.

“Сьогодні в Криму чиниться черговий злочин Кремля. І ми всі є його свідками. Злочин, наслідком якого стане міжнародний суд та міжнародний трибунал. Те, що ми сьогодні зібрались тут, на ще один крок наближає нас до перемоги”.

“Події у Криму пов’язані з моєю особистою історією. Коли Росія окупувала Крим, прямо із номеру готелю мене забрали спецслужби окупанта лише за те, що я був активістом Майдану. Я був першим українським політв’язнем. Рік катувань, карцерів, камери-одиночки, камери із психічнохворими людьми, – але сьогодні я з вами. Чим швидше ми зрозуміємо, що потрібно діяти раціонально, тим швидше ми врятуємо себе. Ми мусимо розуміти, що гібридна війна – це не лише військові дії, це інформаційна війна. Наше з вами завдання – донести до міжнародної спільноти правду. Україна про Крим не забула. Це наша невід’ємна частина”, – наголосив Юрій Яценко, колишній політв’язень, радник Міністра закордонних справ України, юрист.