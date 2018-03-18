У Львові блокують генеральне консульство РФ

“Блокада консульства РФ на вулиці Левицького, 92 розпочалася! Чекаємо на усіх небайдужих львів’ян! Не допустимо перевиборів Путіна у Львові!”, – повідомив у себе на Facebook-сторінці Національний корпус Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні в Росії відбуваються вибори Президента.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що МЗС України надіслало російським колегам ноту через проведення виборів на території окупованого Криму.

“Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов”, – пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.