На Львівщині від переохолодження загинув чоловік

17 березня о 10:57 год., у с. Залужани Городоцького району, в полі, виявлено без ознак життя тіло Мар’яна Т., 1984 року народження. Ймовірна причина смерті – переохолодження. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Нагадаємо, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології впродовж 18 – 19 березня у Львові та області очікується різка зміна погоди. Так, 18 березня – сильні опади (мокрий сніг з переходом в сніг). Вітер північно-східний 9 – 14 м/с, пориви 15 – 22 м/с, хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву 20 – 35 см. 18 березня вночі 11 – 16°С морозу, вдень 6 – 11°С морозу.

19 березня – поступове припинення опадів. Водночас прогнозують зниження температури повітря: 19 березня вночі 13 – 18°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.