Формула краси від тренера-дієтолога Тетяни Літавріної

Весна - пора оновлення і час скидати усе зайве. І мова не тільки про зимовий одяг, а й про набрані за свята зайві кіло і сантиметри

Якщо відображення в дзеркалі вас давно не влаштовує не зволікайте, а прямуйте займатись спортом, збалансуйте харчування і результат не забариться.

Про те, з чого краще почати своє тренування і на які аспекти звернути увагу, Львівська газета запитувала у провідного тренера-дієтолога мережі спортивно-оздоровчих центрів «Формула краси» Тетяни Літавріної.

Тетяна є автором унікальної програми схуднення «90-60-90», магістром з Олімпійського та професійного спорту, ліцензована Міжнародною Федерацією. Досвід тренерської діяльності – 18 років.

– Тетяно, з чого починати людині, яка прийшла на тренування вперше. Чого уникати? Якого ефекту очікувати?

– Перш за все, потрібно провести правильну розминку. Не намагайтеся виконати усі можливі вправитися за одне заняття. Не розчаровуйтеся після тренування, адже результат не буде миттєвим. За одне заняття, яким би інтенсивним воно не було, ви не скинете усю зайву вагу, усе те, що накопичувалося роками. Потрібна поміркованість і у тренуванні, і у харчуванні. Обираючи вид тренувань, слід врахувати рівень своєї фізичної підготовки, можливості і здатності організму. У моїй авторській програмі схуднення «90-60-90» я підбираю для кожного учасника оптимальні вправи, щоб вони давали максимальний ефект і водночас людина не почувалася, мов вичавлений лимон.

Не будьте фанатом тренувань, адже організм не готовий до шоку від несподіваних навантажень. Не перевантажуйтеся, адже потрібно, щоб тренування дало тільки позитивний результат.

– Чи можна уникнути болю в м’язах, так званої кріпатури? І якщо вона таки з’явилась наступного дня, то як найкраще собі допомогти, щоб стало легше?

– Важливо зробити заминку після заняття. Прийшовши додому, прийняти гарячу ванну.

– За який максимально короткий час можна скинути зайві кілограми і повернути тіло в форму?

– На моїй авторській програмі схуднення «90-60-90» це можна зробити надзвичайно швидко. Серед досягнень учасників програми: мінус 23 кг за три місяці, а також мінус 65 см в обхваті талії. Результати програми прирівнюють до ліпосакції без оперативних втручань. Тобто, це не просто швидка та ефективна програма схуднення – це гарантований результат, що повністю змінить життя учасника на краще.

– Які Ваші поради щодо харчування? З якими стравами найкраще поєднувати фізичні навантаження?

– Це теж індивідуально підбирається, залежно від рівня тренованості людини і її очікувань, яких результатів вона хоче досягнути. Наприклад, якщо займатися силовими тренуваннями, потрібно вживати більшу кількість білків. Але в будь-якому разі харчування має бути збалансованим.

– Чи потрібно збільшувати кількість вживання води? І чи варто пити під час занять спортом?

– Протягом дня треба пити багато води. Під час тренування я рекомендую помірне пиття, але все залежить від того, який тип заняття. Дуже багато під час заняття пити не треба, адже це може негативно вплинути на серцево-судинну систему.

– Існують різні групові заняття: пілатес, йога, фітнес. Який вид найдвієвіший аби привести себе у форму? І скільки часу треба займатись?

– Понятття «привести себе у форму» для кожного різне. Комусь потрібно скинути 20 кг зайвої ваги, іншому – достатньо укріпити м’язевий корсет. Фітнес – це силові заняття, тренування кардіосистеми. Йога, пілатес – це тренування для розтяжки, зміцнення загального імунітету, укріплення м’язевої системи, а не інтенсивне схуднення. Що ж до оптимальної кількості тренувань, то все залежить від рівня тренованості людини, чим вона займалася раніше і який спосіб життя вела до того. Оптимально – 3-4 рази на тиждень.

– Найкраща мотивація, щоб займатися спортом – це…

– Мабуть, стати перед дзеркалом оголеним і прискіпливо на себе подивитися.

– Якщо порівнювати процеси схуднення чоловіків і жінок, то кому важче?

– Чоловіки худнуть набагато швидше. Показники наших учасників: -3,5 кг за одне заняття. Це мужчина, при вазі 90 кг. Жінкам худнути важче. В організмі відбуваються складні процеси, що пов’язані з фізіологічними і психологічними особливостями. Але при правильно підібраних вправах, дотриманні здорового харчування немає нічого неможливого!

– Що робити, щоб втрачена вага не поверталася?

– Схуднення – це індивідуальний процес. Не варто на когось рівнятися. Результати потрібно порівнювати зі своїми і орієнтуватися на себе. Це не марафон, який ви пробігли, а потім повернулися до свого минулого способу життя і харчування. Потрібно обирати правильні тренування, виконувати їх під наглядом тренера і продовжувати слідкувати за своїм харчуванням. Від цього і залежить стійкість форм в подальшому.

До зустрічі у «Формулі краси»!

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