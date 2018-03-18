Через сильний снігопад у Львові вночі працюватиме техніка

У зв’язку зі складними погодними умовами на найближчу добу, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак провів координаційну нараду з міськими службами. Для розчищення доріг вночі та зранку буде задіяна вся наявна техніка – комунальна та приватна. З 05.00 год працюватимуть двірники. Також мерія зробила окреме звернення до голів ОСББ та власників приватних закладів, які, відповідно до правил благоустрою, повинні забезпечити належний стан території біля своїх закладів.

У першу чергу техніка працюватиме на магістральних дорогах. Також будуть розчищати доїзди до лікарень, шкіл та садочків. На прохання керівників приватних та комунальних автотранспортних підприємств, будуть розчищені під’їзди до автотранспортних парків, щоб зранку машини змогли виїхати на маршрути.До голів ОСББ та приватного сектору скеровано звернення з прохання про забезпечення прибирання території біля закладів, відповідно до правил благоустрою. Також мерія наголошує на тому, що власники магазинів, торгово-розважальних комплексів також повинні забезпечити належний стан території біля своїх закладів.

Вночі здійснюватиме чергування начальник управління інженерного господарства ЛМР.

«Вночі та зранку комунальні служби міста повинні максимально розчистити магістральні дороги та в’їзди у місто. Особливо важливо зранку посипати підйоми, щоб забезпечити якісну роботу громадського транспорту. З 05.00 год вийдуть двірники. Важливо розчистити зупинки громадського транспорту. Де це можливо, для очищення хідників будемо використовувати тракторці. Важливо, щоб приватний бізнес прибрав територію біля своїх закладів», – зазначив Сергій Бабак.