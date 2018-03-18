Активісти просять врятувати лелек

Активісти закликають усіх, хто побачить лелек, підгодувати їх.

“Прилетіли до рідної домівки, а на порозі їх зустріли хуртовини та заметілі, мороз та сніг. Якщо поблизу вас теж лелеки потерпають від морозу та снігу – не залишіться осторонь, підгодуйте їх рибою чи зерном. Допоможіть їм пережити негоду! Для українців лелека – птах священний!”, – пише у Фейсбук Ірина Телка.



Птахам радять давати варену картоплю або дрібну рибу. Також можна накидати сіна чи солому, а зверху – їжу.