У поліції розповіли подробиці затримання голови Залізничної райадміністрації

Затримали голову районної адміністрації на хабарі у 105 тисяч гривень. Про це повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук, повідомили в головному управлінні Нацполіції на Львівщині. Він зазначив, що чиновник «заробляв» на вирішені різного роду питань. Неправомірну вигоду вимагав та одержував за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, що працюють на території району та за працевлаштування громадян в органи місцевого самоврядування.

«Хабарі одержував як від суб’єктів господарювання, так і від громадян, – повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук, – якщо в першому випадку підприємці платили йому за лояльність, то в другому за лобіювання інтересів».

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань. Зловмисник зазначив, що вказана суму повинна бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру.

16 березня у Львові оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали голову районної адміністрації. Правоохоронці вилучили квитанцію про проведення розрахунків за послуги на вказану суму, яку чиновник отримав у якості хабара. Окрім квитанції, правоохоронці додатково вилучили і гроші.

Наразі тривають процесуальні заходи, вирішується питання затримання фігуранта справи у порядку статті 208 КПК України. За вчинення даного злочину голові райадміністрації може загрожувати позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.