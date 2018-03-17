У Львові проведуть флешмоб з нагоди Міжнародного дня людини з синдромом Дауна

Захід організовує ГО «Розправлені крила» за підтримки Львівської міської ради.

Учасниками флешмобу стануть діти та молодь з синдромом Дауна, їх сім’ї та друзі. До участі в заході зголосилися також представники комунальних та недержавних установ, громадські активісти, та просто небайдужі львів’яни, які готові продемонструвати свою підтримку людям з синдромом Дауна. Ведучим заходу радо погодився бути Олег Пригода.

«Мета цього флешмобу – продемонструвати відкритість людей з синдромом Дауна для світу. Адже так само, як люди зі звичним набором хромосом, особи з трисомією прагнуть насамперед прийняття та підтримки від оточуючих», – говорить Юлія Аронова, голова ГО «Розправлені крила».

Умови для участі прості – гарний настрій, кольорові шкарпетки або ж будь-який жовтий аксесуар.

Флешмоб відбудеться в середу, 21 березня, біля входу до Львівської міської ради. Початок – о 13.00. Фінальним акордом заходу стане формування фігури у вигляді жовтогарячого серця за участі присутніх.

Довідка. Громадська організація «Розправлені крила» – це об’єднання батьків дітей з інвалідністю Львова та Львівської області, а також осіб, які бажають долучитися до творення кращого сьогодення та майбутнього дітей та молоді з особливими потребами. Організацію створено в лютому 2011 року і до липня 2016 року вона мала назву «Батьки Джерела». Мета діяльності ГО «Розправлені крила» – захист і реалізація прав дітей та молоді з інвалідністю у медичній, соціальній та освітній сферах.