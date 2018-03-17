Сьогодні ірландці святкують День святого Патрика

День Святого Патрика (ірл. Lá ’le Pádraig або Lá Fhéile Pádraig) – культурне та релігійне ірландське національне свято, яке щороку відзначають 17 березня, в день смерті небесного покровителя Ірландії Святого Патрика (близько 385-461 н. е.).

День Святого Патрика проголошено християнським святом на початку XVII століття, його шанують католицька церква, окремі протестантські церкви (англіканська, лютеранська, а особливо – церква Ірландії), а також окремі громади православної церкви. Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, а також є святом культурної спадщини Ірландії загалом.

Урочистості в день святого Патрика зазвичай включають паради і фестивалі, виконання танців кейлі й одягання зеленого одягу та прикрашання його трилисником. Християни цього дня також відвідують церковні служби.

День Святого Патрика є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. День Святого Патрика є найбільшим національним святом ірландців усього світу. Його широко відзначає ірландська діаспора, особливо у Великій Британії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії.

В Ірландії День Святого Патрика – офіційний вихідний.

З кінця 1990-х років в Україні, зокрема в Києві, свято локалізується в міських ірландських пабах. Відбуваються «ірландські вечірки», організовані нерідко за підтримки бізнесу з «ірландським корінням» в Україні. Вхід на такі заходи (бажано у одязі зеленого кольору), для звичайних відвідувачів, а то й для всіх, є платним (у вартість вхідного квитка, як правило, включено міцний напій), а на самій вечірці лунає запальна ірландська музика, з екранів транслюють найкращі моменти спортивних ігор за участю Національних збірних Ірландії (здебільшого з футболу, регбі і крикету).

День Святого Патрика припадає на Великий Піст, але ірландці цього дня споживали м’ясо, адже вважалось, що святий Патрик перетворює все м’ясо, приготоване для частування, на рибу.

Після святкового обіду ірландці ходили в гості (а не до пабів, як заведено тепер). Цього дня було прийнято розважатися у найрізноманітніший спосіб — розповідати і слухати побрехеньки, жарти і страшні оповідки (зазвичай, із щасливим закінченням), пити віскі й танцювати народні танці.

Глобалізація і вдала «PR-розкрутка» зробили з суто ірландського свята міжнародне. Навіть побутує вислів «17 березня кожний є ірландцем» (англ. Everyone’s Irish on March 17th). Однак поза межами Британських островів «напоєм дня» є, зазвичай, не віскі, а ірландське пиво, оскільки воно значно дешевше.

Символікою свята є все ірландське: напої, одяг (якщо не національний ірландський одяг, то хоча б зелений колір вбрання), музика, пісні і танці.

Особливим та офіційним символом Дня Святого Патрика є трилисник конюшини (ірл. seamróg, від ірл. seamair «конюшина»; англ. shamrock, «шемрок»), який, за легендою, Святий Патрик особисто вибрав як знак уособлення віри і Трійці.

За традицією ірландці цього дня до одягу причіплювали трилисник, кидали його в останню склянку, а випивши усе віскі, викидали трилисник через ліве плече – це називалося «втопити трилисник». На одязі ж вуглиною (або пізніше обпаленим сірником) малювали хреста.