Погода на вихідні

Сьогодні протягом дня буде дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Також слабкий туман, а на дорозі – ожеледиця.

Вітер північно-східний, вночі 5 – 10 м/с, вранці та вдень 9 – 14 м/с, слабкі хуртовини. Температура повітря впродовж доби 3 – 5° морозу.

Завтра, 18 березня, буде сильний сніг. Крім ожеледиці, на дорогах можливі снігові замети. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с, подекуди хуртовини. Температура повітря вночі 7 – 12° морозу, вдень 4 – 9° морозу.

У понеділок, 19 березня, буде хмарно. Часом йтиме сніг. Вітер східний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

Учасників дорожнього руху просять бути уважними та дотримувати правил безпеки.