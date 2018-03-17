Поблизу львівського залізничного вокзалу вбили чоловіка

Вчора, 16 березня, близько 22.30 у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій, 116 неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Львівщини.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу.

Громадян, які володіють інформацією про подію, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».