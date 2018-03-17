Бізнес вірить в Україну, попри низку невирішених проблем

У той час, як у нашій країні починається четвертий рік реформ, наявні та потенційні міжнародні інвестори підраховують ризики, пов’язані з економічними невдачами країни та політичними зобов’язаннями влади. Серед них – уповільнення антикорупційних реформ. Продовження війни на сході також знижує інвестиційну привабливість України.

Інвестори покладають надії на український IT-сектор і на великі ринки ресурсів і сільського господарства, які зростають повільно, але стабільно з 2015 р. Згідно з опитуванням, яке проводили інвестиційна компанія Dragon Capital і Європейська Бізнес Асоціація, частка іноземних інвесторів, що вирішили вкладати в Україну або активно шукали можливості бізнесу в країні зросла: 40% і 22% у 2017 р. проти 37% і 18% у 2016 р. серед усіх інвесторів в Україні відповідно.

Для компаній, що вже інвестують в Україну, минулий рік був відзначений маленькими, але важливими досягненнями уряду. Зокрема це відкриття державних даних, помітний поступ у дерегуляції та розвитку електронних послуг (насамперед відкриття електронного реєстру відшкодування ПДВ), спрощення процедури отримання дозволу на будівництво споруд, запровадження мораторію на перевірки, спрощення валютного контролю, запровадження інституту приватних виконавців, підписання закону про примусовий викуп акцій міноритарних акціонерів.

Як зазначає виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко, минулий рік розпочався дуже успішно для багатьох галузей промисловості: «Протягом останніх 6 місяців наші компанії відчули підвищену увагу уряду до розвитку інновацій, IT, креативних індустрій, нарощування потенціалу, відкриття нових дослідницьких центрів і приміщень».

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні, зафіксував поступове економічне зростання. Згідно з листопадовою доповіддю банку, Україна зберегла позитивну динаміку в першій половині 2017 р., збільшивши аналогічний показник 2016 р. на 2,5% у першому кварталі та на 2,3% у другому. Прогноз ЄБРР щодо зростання економіки України склав 3% на 2018 р. Ці цифри є багатонадійними супроти падіння на 12% у 2015 р., на 6,8% – у 2014 р. і нульового росту в 2013 р.

«Україна для реформування своєї економіки протягом останніх 3-4 років після Євромайдану зробила більше, ніж упродовж попередніх 22 років», -– говорить директорка Світового банку в справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен. Країна «провела рішучі реформи у відповідь на глибоку економічну кризу 2014 і 2015 років. Ці реформи допомогли стабілізувати економіку, скоротили економічний дисбаланс і забезпечили невелике економічне зростання».

Дані з доповіді Групи Світового банку «Doing Business 2018» демонструють позитивні, хоча й повільні зміни. Так, Україна минулого року зайняла 76 місце у рейтингу легкості ведення бізнесу, що на 4 позиції вище за показник 2016 р. Разом із тим, показники рейтингу відрізняються між собою дуже суттєво: умови отримання кредитів, процедура визнання неплатоспроможності, забезпечення виконання контрактів, міжнародна торгівля та доступ до електроенергії в Україні близькі або нижчі рівня 100 балів зі 190 можливих.

Ці результати не дуже заохочують: Україні для того, щоб зрости у рейтингу та наздогнати хоча б сусідні країни потрібно піднятися як мінімум на 20-30 позицій за рік. Міністерство економічного розвитку підрахувало, що десять позицій у рейтингу відповідає приблизно мільярду доларів інвестицій в економіку на рік. Заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків нещодавно заявив інформаційному агентству УНІАН, що інвестори переважно зацікавлені не у формальних місцях країн у рейтингах, а у швидкому та зримому зростанні економіки.

Сату Кахконен говорить, що нинішній ріст у 2% неістотний: «Після глибокої економічної кризи темп зростання під час відновлення зазвичай буває набагато вищим – у декілька разів порівняно з тим, що ми сьогодні спостерігаємо в Україні».

Вона називає критично важливі кроки зі скорочення ризиків для внутрішніх і зовнішніх інвесторів, що мають бути впроваджені в Україні: «посилення неупередженого та прозорого дотримання верховенства права та антикорупційних заходів, подальше спрощення процедур отримання дозволів, ліцензій і перевірок, частіше застосування електронних рішень і впровадження конкурентного законодавства до рівня «рівної гри» між приватним сектором і державними компаніями».

Згідно з опитуванням Dragon Capital, інвестори пропонують українському уряду зосередитись на результативних антикорупційних заходах, контролі законності роботи правоохоронних органів, реформі юридичної системи та, особливо, на своєчасній реалізації програми МВФ.

У той самий час, неперервна підтримка ЄБРР і Світового Банку – хороший знак для інвестицій в Україну. У червні 2017 року Рада групи Світового банку схвалила нову 5-річну рамкову програму партнерства для України. «У цей час ми готуємо нову операцію з політики розвитку для прийняття та реалізації ключових реформ з прискорення економічного зростання та надання громадських послуг людям», – зазначає Сата Кахонен. Світовий банк також чекає на проведення земельної реформи, щоб «рухатися вперед у підтримці сільськогосподарського та земельного секторів, розвитку іригації та допомогти використати потенціал України», – додає вона.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України оприлюднило економічні показники першої половини 2017 р. Згідно зі звітом за січень-червень, закордонні інвестори з 75 країн вклали $711,2 мільйонів прямих інвестицій в економіку України, що у 1,9 разів менше, ніж за той самий період в 2016 році.

Повільний темп економічного зростання та запровадження реформ змушує інвесторів вести себе обережніше, але не відвертає їх від країни. Згідно з квартальним звітом Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, українські регіони стають все більш привабливими для інвесторів в галузі агробізнесу, енергетики, інфраструктури та виробництва. Так, західна Україна перетворюється на один із наймасштабніших кластерів із виготовлення автомобільних частин у східній Європі. Деревообробний кластер зростає у Житомирі, агропромисловість і портова логістика – у Миколаївській і Херсонській областях, а енергетичні та виробничі кластери відкриваються у східній Україні. Україна може мати надію на краще майбутнє допоки інвестиції продовжують надходити, а традиційно сильні національні сектори сільського господарства та енергетики збільшують свою продуктивність.

UkraineWorld