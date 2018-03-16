Ветерани АТО презентують у Львові власну художню збірку

Презентація книги учасників бойових дій на сході України «Голос війни: історії ветеранів» відбудеться же сьогодні

Усіх охочих запрошують сьогодні, 16 березня, у Львівську обласну бібліотеку для юнацтва (площа Ринок, 9) на презентацію книги учасників бойових дій на сході України «Голос війни: історії ветеранів».

Художня книга стала результатом соціального проекту «Голос війни: школа публіцистики для ветеранів АТО», де протягом двох місяців писемній майстерності ветеранів навчали відомі українські письменники, блоґери та журналісти. Зокрема, серед наставників був відомий харків’янин Сергій Жадан, а також Євген Положій, Катерина Бабкіна, Роман Вінтонів, Богдан Кутєпов, Роман Зіненко та інші.

Участь у презентації збірки візьмуть автори:

Сергій Міщенко, стрілець-санітар, батальйон «Донбас», позивний «Яр»

Віталій П’ясецький, 81-ша Окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ, позивний «Турист»

Ігор Верчук, 24-й ОШБ «Айдар», позивний «Скеля»

Ірина Цвіла, 4-та рота батальйону «Січ» полку «Київ», позивний «Лінза»

Біжан Шаропов, 24-й ОШБ «Айдар», позивний «Біжан»

Модерує Володимир Єрмоленко.

Усім гостям – книга в подарунок!

Кількість місць обмежена. Вхід – за попередньої реєстрації за цим посиланням: http://bit.ly/voiceofwar_lviv

Початок презентації – 16 березня 2018 року о 19:00.