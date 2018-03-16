У Львові затримали на хабарі працівницю бюро технічної інвентаризації (фото)

Працівницю обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» викрили на хабарництві співробітники Управління СБ України у Львівській області

Як інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області, оперативники спецслужби встановили, що чиновниця вимагала з місцевого мешканця півтори тисячі доларів США за виготовлення технічної документації для розподілу квартири.

Співробітники СБУ затримали жінку на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцяти шести тисяч гривень.

Під час обшуку у службовому кабінеті затриманої правоохоронці виявили більше десяти тисяч американських доларів і приблизно п’ятдесят тисяч гривень.

Операцію з викриття зловмисниці проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.