У Львові виходить на екрани фільм «Тримай біля серця»

На прем’єрі будуть присутні режисер Валерій Шалига та продюсер Василь Медяний.

«Тримай біля серця» – один з перших фільмів, що в художній формі звернувся до теми українсько-російської війни. Це перший повнометражний ігровий фільм, створений вінницькою студією «SwitVideo Production». Фільм розповідає про події 2014 року в Україні, коли почалась АТО на Сході держави.

«Ідея фільму – показати український погляд на події в Україні у 2014 році, полярність суспільства під час війни та як це впливає на конкретну сім’ю. «Тримай біля серця» – це фільм про те, що за наш спокій тут в тилу там на Сході України гинуть люди. Війна продовжується. І кожен робить свій вибір. Та ми не повинні бути байдужими. Бо саме байдужість породжує проблеми в сім’ї і призводить до трагедії в цілій країні. А любов до найріднішого завжди треба тримати біля серця! Цей фільм розрахований на широке коло глядачів», – розповідають організатори.

Зйомки проходили у м. Вінниця та м. Калинівка. У головних ролях: Ігор Волков, Лілія Нагорна, Олег Примогенов, Сергій Романюк, Вадим Лялько, Марійка Львова, Олександр Нємченко, Тарас Постніков, Лідія Белозьорова та інші. Фільм створено на реальних подіях на Сході України. Консультанти – воїни АТО, частина з них виступили акторами у фільмі.

Трейлер:

Фільм має статус національного.

Автори сценарію – Лілія Легостаєва, Валерій Шалига, режисер фільму – Валерій Шалига, оператор-постановник – Василь Медяний, художник-постановник – Сергій Нагорний, композитор – Іван Небесний, продюсер – Василь Медяний

Прокат фільму розпочнеться у цьому ж кінотеатрі з 22 березня.