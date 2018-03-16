У Львові відкрили Сімейний інноваційний простір «Як Вдома»

Тут кожна сім’я отримає можливість більше часу бути разом: відпочивати, працювати та навчатися

Для учасників простору постійно діятиме коворкінг та ігрова кімната для дітей, окрім того – Батьківський клуб «Невгамовні», Молодіжна спільнота proКохання, консультативний центр, Центр піклування про плідність, Майстерня особистісного розвитку МОРе та курси англійської мови для дітей та дорослих.

Ідея відкриття такого простору належить львів’янину Дмитрові Романенку, для якого це – не просто хороша справа, а відповідь на власні питання – як більше часу проводити з власною сім’єю, як навчитися бути хорошими батьками та де знайти осередок сімей зі схожими потребами.

«Основна ідея нашого закладу пов’язана з певним баченням нашої сім’ї. Ми дуже уважно ставимося до навчання і вважаємо, що одна з найбільших проблем – це те, що діти вчаться окремо в школі, а батьки не вчаться взагалі. Тобто одне з завдань цього місця – показати сім’ям, що можна вчитися разом», – відзначив Дмитро Романенко.

Серед тематик найближчих заходів – як правильно будувати стосунки між хлопцем та дівчиною до одруження і чоловікові та жінці після одруження, як зробити цей етап «переходу» неймовірно щасливим, як усвідомлено і щасливо провести період вагітності, народження і перші місяці, роки життя дитини. А саме – методи розпізнавання плідності, техніки грудного вигодовування тощо.

Відвідати Сімейний інноваційний простір «Як Вдома» можна щодня за адресою: вул. Зелена, 25.

Деталі – за посиланням: facebook.com/family.home.space