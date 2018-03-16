У Львові відкрили благодійну арт-виставку про котів (відео)

У ТЦ «Роксолана» відкрили арт-виставку «Без котЕ життя не те»

На виставці представлено більш ніж три десятки дитячих робіт школи вихідного дня КМДШ та інших любителів котів. Чимало шанувальників кошачих завітали оглянути арт-виставку. Дехто ділився власним досвідом виховання домашніх улюбленців, інші насолоджувались творчістю маленьких однолітків та присутністю живих котів.

Арт-виставка має благодійну мету. Дитячі роботи можна придбати за символічну ціну – 50 гривень. А зібрані кошти передадуть для потреб бездомних тварин у ЛКП «Лев».

«Ідея святкувати День кота в нашій школі виникла давно, а цього року ми вирішили показати допитливість дітей до котів через мистецтво. На виставці представлені роботи наших учнів, а також котолюбів з різних куточків Львова. Також ця виставка благодійна. У такий спосіб хочемо навчити дітей, що своїми емоціями можна ділитися з друзями, а можна приносити користь, творити добрі справи», – розповіла керівниця проекту КМДШ Weekend Соломія Гладило.

Оглянути виставку «Без котЕ життя не те» можна на 4-му поверсі ТЦ «Роксолана» (площа Соборна, 14) до кінця березня.