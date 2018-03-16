У Львові відбудеться VI Всеукраїнський форум місцевого самоврядування

22-23 березня 2018 року у Львові традиційно пройде щорічний Всеукраїнський форум місцевого самоврядування

Цьогоріч цей захід стане шостим та відбуватиметься в Grand Hotel (Львів, просп. Свободи, 13).

Форум, як завжди, стане альтернативною платформою для обміну досвідом та обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку місцевого самоврядування за участі провідних вітчизняних та іноземних експертів, міських голів і народних депутатів.

Звісно цей захід має на меті також напрацювання рекомендацій у сфері місцевого самоврядування, які стосуватимуться підвищення ролі та посилення спроможності органів місцевого самоврядування у забезпеченні розвитку держави в цілому.

Цього року організатори та експерти пропонують такий перелік питань і тем для дискусій:

Темп реформи децентралізації в Україні. Що бракує: бажання, грошей чи просвітництва?

Територіальна організація органів виконавчої влади – взаємодія з органами місцевого самоврядування

Централізація у медичній сфері: переваги та недоліки вибору шляхів реформування

Роль програми U-LEAD з Європою у процесах децентралізації та можливості для потенційних українських партнерів

Електронні сервіси та розумні технології для ефективного розвитку міст та об’єднаних територіальних громад

Місцеве самоврядування для зміцнення України: реалії та можливості?

Практики управління фінансами для розвитку міст

Агломерації як території розвитку

Спроможні громади та потенціал мешканців до громадотворення

Інтегрований розвиток міста та неформальне планування: Підходи. Досвід. Виклики

Стратегії для великих та малих міст, об’єднаних громад: чи можливий прорив?

Організатори форуму: Інститут міста, Львівська міська рада.

Партнери заходу: Львівська міська рада, Асоціація міст України, Академія Фольке Бернадотта, Програма U-LEAD з Європою, Проект GIZ в Україні «Інтегрований розвиток міст України», Програма USAID DOBRE, Western NIS Enterprise Fund, Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС, Фонд Східна Європа.