У Львові відбудеться пластова Спартакіада

Цього року традиційні спортивні змагання отримали тематику світового бестселера – фантастичної антиутопії «Голодні ігри».

Організатори зроблять усе, щоб занурити потенційних учасників та гостей у фантастичну атмосферу. Саме тому вони тепер іменуватимуться Капітолієм, команди від куренів – округами, а гравці – трибутами.

«Капітолій Панему запрошує округи позмагатися в трьох видах голодних ігор! В іграх зможуть взяти участь 12 хлоп’ячих та 12 дівочих округів, тому будьте готові діяти швидко, щоб не втратити шанс увіковічнити свою силу! Для участі у змаганнях округ повинен нараховувати від 7 до 8 трибутів (віком 11-18 років). Гра на виживання включає такі випробування: футбол/гандбол, баскетбол та волейбол», – зазначають організатори.