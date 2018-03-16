У Львові назвали 10 шкіл, які охоронятимуть муніципали

Перелік склали на засіданні депутатської комісії з гуманітарних питань Львівської міської ради

Якщо сесія міськради затвердить цей перелік, то «Муніципальна варта» охоронятиме такі заклади: СЗШ №97, СЗШ №100, СЗШ №92, СЗШ №27, СЗШ №42, СЗШ №82, СЗШ №13, СЗШ №1, ССЗШ №2 та СЗШ “Світанок”.

«Список формували зі шкіл, які наразі не мають охорони, відеоспостереження та знаходяться у віддалених районах Львова. З вересня охоронятимуть усі навчальні заклади міста», – пояснив депутат Львівської міськради, член гуманітарної комісії Ігор Дякович.

Оплачуватиме таку охорону міський бюджет. Коштуватиме це 800 тисяч гривень.

Разом з тим у школах та садках Львова продовжують встановлювати внутрішні камери відео спостереження, тривожні кнопки та сигналізації. Зараз обладнано вже 15 закладів.

Додамо, раніше начальник управління безпеки міста Юрій Діль розповів, що охоронцям видадуть рації та уніформу. Вони здійснюватимуть обхід території та приміщень закладу.

Тим часом розпорядок входу у школу чи садок сторонніх людей заклад визначає самостійно разом із батьківським комітетом.