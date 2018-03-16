Стильні новинки верхнього одягу у Львові модно оплачувати частинами без переплат і з бонусом

А вже незабаром магазин стане новим партнером програми «Дисконтного клубу», «Оплата частинами» та «Бонус Плюс» ПриватБанку. Тож модники і модниці при розрахунку за верхній одяг картками ПриватБанку отримуватимуть бонус та відтермінування оплати без комісій і переплат. Нові колекції, представлені у магазині, дають безмежні можливості для самовираження та створення власного образу та стилю, а приязні консультанти допоможуть швидко визначитись з найкращим вибором. На всі вироби діє гарантія, а гнучка цінова політика не обтяжує сімейний чи особистий бюджет.

«Дисконтний клуб» – це програма, яка представляє торговельні та сервісні компанії преміум-сегменту України, партнерів ПриватБанку, що надають бездоганне обслуговування і знижки при оплаті елітними картками ПриватБанку. Більше інформації про учасників «Дисконтного клубу» – на discount.pb.ua або в мобільному додатку VIP club.

«Оплата частинами» – сервіс, який дозволяє покупцю придбати обраний товар, виплачуючи вартість рівними частинами. Якщо оплата відбуватиметься із власних коштів на картці «Універсальна», то комісія не нараховуватиметься. Дізнатись свій ліміт по «Оплаті частинами» можна в Приват24 або відправивши SMS з текстом chast на номер 10060.

«Бонус Плюс» – це загальнонаціональна програма лояльності, розроблена ПриватБанком. При розрахунку картками ПриватБанку клієнт отримує частину витрачених грошей у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок «Бонус Плюс» своєї картки. Накопичені бонуси можна витратити в будь-якій торговельній точці, що бере участь в програмі. Перелік учасників програми дивіться на сайті або в мобільному додатку «Бонус Плюс» для смартфонів. Усього по Україні вже понад 46 000 торговельних точок стали партнерами банку за програмою лояльності «БонусПлюс», у т.ч у Львівській області – понад 2 000, «Бонус Плюс» – це 550 млн гривень на бонусних рахунках клієнтів. Перелік усіх партнерів-учасників програми «Бонус Плюс» у Львівській області, умови накопичення і баланс рахунку можна дізнатися на сайті.

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