США наклали нові санкції на Росію

Наступні санкції будуть проти службовців російського уряду та олігархів

Сполучені Штати наклали санкції на 19 росіян і п’ять організацій, включно з розвідувальними службами, за втручання у президентські вибори 2016 року і кібератаки. Про це з посиланням на Міністерство фінансів США повідомляє Голос Америки.

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що будуть додаткові санкції проти службовців російського уряду та олігархів за їх «дестабілізуючу діяльність». Мнучин не подав часових рамок щодо цих санкцій, які, за його словам, відріжуть доступ цих індивідуумів до американської фінансової системи.

«Адмінінстрація змагається з російською кібердіяльністю, включно із спробами втручатися в американські вибори, деструктивними кібератаками і втручанням, скерованим проти критично важливих інфраструктур», заявив міністр Мнучин.

Розвідувальні агентства США дійшли висновку, що Росія втручалася у президентську кампанію 2016 року, застосовуючи хакерські атаки і пропаганду, в зусиллях, які врешті решт включали спроби схилити вибори на користь президента Дональда Трампа. Росія заперечує, що вона втручалася у вибори.