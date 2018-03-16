Синоптики попереджають про небезпеку лавин у горах Львівщини

А також про поновлення підйому рівнів води у річках

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про змiну гiдрологiчноi ситуації. Зокрема, за даними синоптиків, увечері 16 березня та впродовж 17 березня на річках басейнів Сяну та Дністра очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рівнями 16 березня на 08.00. На ріці Стрв’яж біля села Луки можливий вихід води на заплаву.

Окрім того, як передає Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, оголошено штормове попередження про лавинну небезпеку. У зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами 17-19 березня в горах Львiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3-й рiвень).