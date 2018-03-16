Львівські школярки стали призерками дитячого літературного конкурсу «Не жартуй з вогнем» (фото)

16 березня у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області нагородили переможців Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу на протипожежну та техногенну тематику «Не жартуй з вогнем»

За результатами оцінювання компетентного журі, роботи львівських школярок відповідали усім критеріям виконання робіт та отримали високі бали за творчий підхід та унікальність:

у віковій категорії 6-10 років у номінації «художній твір» призером стала Кравченко Анна, оповідання «Лісова пожежа», учениця СЗШ № 51 І-ІІІ ст.ім. І.Франка.

у віковій категорії 11-14 років у номінації «художній твір» – Базюк Дарія, твір «Вчора, сьогодні, завтра», учениця НВК «Школа-гімназія «Галицька».

у віковій категорії 15-18 років у номінації «художній твір» – Бенцак Галина, твір «Допитливій малечі про потрібні речі», учениця СЗШ № 90.

Окрім цього, грамотами за творчість відзначено ученицю СЗШ №95 Пилипенко Мирославу, вихованку Львівської лінгвістичної гімназії Паковську Соломію-Анну, та Гурняк Юлію, ученицю НВК «Гроно».

Нагородження провели у приміщенні музею пожежної справи Львівщини. Після урочистого вручення нагород школяркам провели цікаву екскурсію та розповіли таємничі та захоплюючі випадки з пожежної справи. Дівчатка дізналися про історію становлення відважної професії вогнеборця та оглянули пожежно-рятувальне оснащення.

Участь в обласному етапі конкурсу взяли понад сто творчих літературних робіт, автори яких є віком від 6 до 18 років. Конкурс проводили з метою реалізації інтересів у сфері виховання у дітей відповідального ставлення до вимог пожежної та техногенної безпеки, формування у них культури поводження з вогнем, навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій, а також розвитку творчих здібностей учнів та виховання почуття відповідальності за збереження від вогню навколишнього середовища.