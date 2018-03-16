Львів отримає від ЄБРР гроші на закупівлю 50 тролейбусів

А також на реконструкції депо та модернізації зношених елементів контактних мереж

Сьогодні, 16 березня, відбулось підписання Угоди про наміри кредитного фінансування для проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Львівською міською радою та ЛКП «Львівелектротранс».

Відповідно до угоди, місто отримає 2 млн євро грантових коштів, які не потрібно повертати, та 15 млн євро кредиту на дуже вигідних умовах.

Проект є частиною масштабного оновлення міського громадського транспорту та його інфраструктури, що здійснює місто у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Ймовірні терміни погашення кредиту – до 13 років. Відповідно до договору, угоду потрібно затвердити на сесії Львівської міської ради.

«Ми зробимо все, аби 50 нових тролейбусів уже цьогоріч виїхали на вулиці нашого міста, як і 100 автобусів, які маємо намір закупити», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Ми очікуємо цієї закупівлі, оскільки наші тролейбуси в середньому вже мають 20 років. Стан нашого рухомого складу не є в хорошому стані, отож підписання угоди – це вагомий крок, аби ми поліпшили тролейбусну інфраструктуру міста Львова і розширили її», – розповів Олег Береза, директор ЛКП «Львівелектротранс».

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«На сьогодні плануємо профінансувати закупівлю нових тролейбусів. Плануємо профінансувати й тролейбусну інфраструктуру, елементи депо. З нашого боку очікуємо, що технічна оцінка проекту буде завершена за 2 місяці, щоб ми могли швидше перейти до закупівель. Тендер має закінчитися влітку, а закупівля тролейбусів може відбутися вже восени», – сказав Денис Гайовий, асоційований директор ЄБРР в Україні.

Місто планує залучити кредитні та грантові кошти у розмірі 17 млн. євро (15 млн – кредит, 2 млн – грант) під місцеві гарантії для придбання тролейбусів (до 50 одиниць), реконструкції депо та модернізації зношених елементів контактних мереж електричного транспорту міста.

Довідка. Львів бере участь у проекті «Міський громадський транспорт в Україні», що фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), та залучає 40 млн. євро для закупівлі трамваїв, автобусів та реконструкції вулиць з трамвайним рухом. Крім цього, у Львові реалізовується проект «Впровадження електронної системи оплати проїзду в громадському транспорті (Е-квиток)» також за кошти ЄБРР.