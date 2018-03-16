Комісія облради частково підтримала проект Перспективного плану Дрогобицького району

Комісія Львівської обласної ради з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури частково підтримала проект Перспективного плану Дрогобицького району. Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський запропонував утворити на території Дрогобицького району 4 громади – Бориславську, Дрогобицьку, Трускавецьку і Меденицьку. Усі ці громади мають позитивний фінансовий баланс, чимале населення, тож будуть спроможними. Формат такого об’єднання підтримали представники Бориславської, Дрогобицької, Трускавецької та Меденицької рад.

Водночас проти виступили голови Східниці та Підбужа, які не хочуть входити у Бориславську ОТГ. У Східниці процес утворення ОТГ можна вважати достатньо успішним, адже, за словами селищного голови Івана Піляка, згоду на входження в ОТГ дали 7 з 9 сільських рад. Щоправда, утворення цієї громади ускладнює те, що Східницька селищна рада територіально належить Бориславській міській раді. І зробити її самостійною може лише Верховна Рада.

Як запевнила селищний голова Підбужа Марія Куцір, вона теж має 2 згоди на утворення ОТГ з 8. І бути у громаді з центром Бориславі підбужчани не хочуть через великі віддалі.

Голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора у своєму виступі сказав, що на позачерговій сесії районної ради депутати прийняли рішення утворити в районі 9 ОТГ: Дрогобицької, Трускавецької, Бориславської, Східницької, Підбузької, Меденицької, Гаївської, Рихтицької і Лішнянської. Михайло Сікора нагадав, що Дрогобицький район раніше був областю, він має чимале населення і чималий економічний потенціал, тож усі ці 9 громад повинні бути спроможними. За його словами, представники місцевого самоврядування у більшості наполягають саме на такому форматі об’єднання.

Коментуючи ці слова, Ростислав Замлинський пояснив, що проект Перспективного плану є лише баченням обласної державної адміністрації і обласної ради. Він також нагадав, що реформа з децентралізації триває уже 3 роки, і за цей час на Дрогобиччині не створено жодної громади і навіть не має Перспективного плану. Але якщо в районі будуть спроби утворити громади в іншому від запропонованого форматів, то ЛОДА не зможе їм відмовити. Що більше, вона звернеться до Кабінету міністрів, щоби їх визнали спроможними і надали пряме фінансування з Державного бюджету. Саме так сталося з Розвадівською ОТГ у Миколаївському районі та Волицькою ОТГ у Мостиському районі.

Зважаючи на це, голова комісії Володимир Саган вирішив поставити на голосування підтримку Перспективного плану по 3-х громадах – Дрогобицькій, Трускавецькій та Меденицькій, а Бориславську, проти якої є застереження у Східниці та Підбужа, наразі відкласти. Саме за це рішення і проголосували депутати.

Нагадаємо, що проекту Перспективного плану, окрім Дрогобицького, немає ще і Сокальський район Львівщини.