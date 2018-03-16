Голову Залізничної райадміністрації затримали на хабарі

Тараса Гниду відсторонили від роботи на час розслідування

Про це повідомили у прес-службі ЛМР. У міськраді додали, що голову Залізничної райадміністрації на час проведення слідства буде відсторонено від виконання посадових обов’язків. Мерія просить від поліції об’єктивного розслідування.

За інформацією видання Zaxid.net, ідеться про близько 105 тис. грн, які Тарас Гнида нібито вимагав за неперешкоджання підприємницькій діяльності.

«Неприпустимо, щоб в органах місцевого самоврядування працювали не чесні люди. Вимагаємо від поліції об’єктивного розслідування», – прокоментував затримання міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, Залізничну районну адміністрацію у Львові від грудня 2017 року очолює Тарас Гнида. Раніше він очолював Франківську рай адміністрацію міста.

Додамо, сьогодні у Львові також затримали на хабарі працівницю обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки»