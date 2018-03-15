Замарстинівську замостять бруківкою

У Львові тривають роботи по реконструкції вулиці Замарстинівської. Бруківка, яка є під асфальтом буде замощуватися повторно, інформує прес-служба ЛКП «Львівавтодор».

Станом на сьогодні на ділянці частини вулиці Замарстинівської (від вул. Липинського до вул. Східної) проведенні підготовчі і тривають демонтажні роботи. Вже проведено демонтаж частини трамвайних рейок, тривають роботи по зняттю верхньої частини дороги – асфальту і бруківки. Також демонтовано контактну мережу і закінчується демонтаж зовнішнього освітлення. Відбувається підготовка до риття котловану, розпочато буріння свердловин.

Найближчим часом заплановано вирити котлован, щоб був доступ до колектора, який буде замінено на новий – діаметром 1,6 м.

Бруківка, яка є під асфальтом, згідно розробленого і затвердженого проекту, підлягає повторному замощуванні. Бруківка, згідно проекту і угоди не буде вивозитися, а залишається на зберіганні підрядника і буде використовуватися на повторне замощування.