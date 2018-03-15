Воїн АТО, актор фільму «Кіборги» заспівав у дуеті з сестрами Тельнюк (віде)

Соціально-мистецький проект #ПісніВійни презентує відео до свого 12-го синглу. Це дует воїна АТО, добровольця, поета, актора театру і кіно (виконавець однієї з ролей у фільмі «Кіборги») Романа Семисала та Сестер Тельнюк. Автором слів ліричної та зворушливої пісні «Мені тебе не вистачає» є сам боєць, а музику створила Леся Тельнюк. Ця композиція увійшла в альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни, реліз якого відбувся 14 жовтня 2017 р.

На фронт російсько-української війни на сході України Роман Семисал пішов добровольцем у 2014-му. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Саме на фронті Роман написав вірш «Мені тебе не вистачає», який згодом став одним із синглів проекту #ПісніВійни. «Про війну потрібно говорити правду або нічого, – каже воїн. – Вірш «Мені тебе не вистачає» я написав під час першого артилерійського обстрілу. Тоді будь-яке патріотичне роздуте почуття, будь-яке геройство, будь-які «шапкозакидацькі настрої» миттєво з нас вилетіли… Реалії на війні дуже страшні».

«Зараз розвивається окремий музичний жанр – сучасна військова пісня, – зазначають учасниці проекту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» Галя і Леся Тельнюк. – І він дуже потрібен саме зараз, коли триває війна, бо це також зброя, це також ліки і протидія. Це те, що розраджує. Проект #ПісніВійни є моментом фіксації нашої нової історичної пам’яті, пісенним укріпленням наших ідеалів, символів, національних кодів».

Переглянути відео до пісні «Мені тебе не вистачає» можна тут: