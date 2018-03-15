Виклик лікаря додому по-новому: Супрун пояснила схему

За словами в о міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, Україна переходить до цивілізованої моделі виклику лікарів додому.

«Від 13 березня Книгу запису викликів скасовано! Усе звітування про прийоми, проведені лікарем зводиться до 4 цифр на день: загальна кількість звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома. Ці відомості фіксуються у втричі скороченій формі 039/о», -пояснила Уляна Супрун.

Досі ж усі звернення пацієнтів до мед закладів реєстрували у Книзі запису викликів лікаря додому (форма № 031/о). Після цього лікар повинен був відзвітувати, що візити, які там зазначені, він здійснив. Навіть якщо пацієнта можна було проконсультувати без виїзду до нього додому, через таку документацію це було неможливим.

Уляна Супрун наголосила, що після того, як пацієнти оберуть собі лікарів і підпишуть з ними декларацію, матимуть можливість самостійно домовлятися про візиту.

«Можна буде просто подзвонити до свого лікаря та проконсультуватися телефоном. Таким чином лікар матиме час допомогти більшій кількості пацієнтів і потрапити набагато швидше до тих, кому для лікування терміново потрібен огляд лікаря і хто не в змозі відвідати амбулаторію», – сказала Супрун.

Нагадаємо, 13 березня набув чинності Наказ МОЗ України, який скасовує чимало форм первинної облікової документації. Таким чином сподіваються розвантажити лікаря від непотрібної роботи. Натомість він матиме більше часу, щоб приділити пацієнтові чи навчанню.