В УКУ можна буде отримати безкоштовну юридичну допомогу

Правову допомогу в ній можна отримати безкоштовно.

Юридична клініка на базі Школи права УКУ розпочала роботу у лютому. Консультації надають студенти Магістерської програми Школи права УКУ під керівництвом менеджера Юридичної клініки та практикуючих юристів. Безкоштовну правову допомогу мають змогу отримати соціально незахищені верстви населення та ті, хто постраждав від війни.

«Наразі основний напрям роботи консультантів клініки – це правова допомога військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам їхніх сімей», – розповіла Христина Ковцун, менеджер Юридичної клініки.

Уже за перші дні консультанти взяли в роботу 7 справ учасників бойових дій, по одній із них вже подано документи до суду.

«Юридична клініка Школи права УКУ – це чи не єдина юридична клініка в Україні, де проходження практики в Юрклініці є окремою навчальною дисципліною, – зазначила Христина Ковцун. – За виконання завдань тут студенти отримують бали».

Окрім суто практичної роботи юриста, Юридична клініка займається аналітикою, моніторингом та правопросвітницькою роботою.

У Юридичній клініці Школи права УКУ можна отримати:

консультації у письмовій формі з чітким алгоритмом дій для клієнта, який звернувся у Юрклініку за правовою допомогою;

написання процесуальних та інших документів;

судове представництво в окремих випадках, залежно від категорії справи (обговорюється індивідуально).

Графік роботи:

середа 09:00 – 18:00;

четвер, п’ятниця: 09:00 – 14:00

Прийом здійснюють за попереднім записом за тел.: (068) 453-72-81.

Адреса: м. Львів, вул. Іл. Свєнціцького, 17, ауд. 127.

Контакти: Христина Ковцун, менеджер Юридичної клініки, (068) 453-72-81, legalclinic@ucu.edu.ua

Нагадаємо, студенти Магістерської програми з прав людини УКУ мають найвищий середній бал в Україні за результатами ЗНО. Також команда студентів УКУ може взяти участь у міжнародних судових змаганнях Джессап, які проходитимуть у Вашингтоні протягом 1-7 квітня 2018 р., у статусі exhibition team – команди, яка показала найкращий результат з-поміж команд університетів, які вперше брали участь у змаганнях Джессап.