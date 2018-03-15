В Україні викрили розкрадання 11 мільйонів “кіотських грошей”

Нацполіція і Генпрокуратура виявили, що екс-керівник ДП “Держекоінвест” і директори двох комерційних структур привласнили 11 мільйонів гривень, виділених Україні в рамках Кіотського протоколу.

Упродовж 2012-2014 років посадові особи державного підприємства проводили тендерні процедури щодо проведення робіт з утеплення об’єктів соціальної сфери на території України в межах Кіотського протоколу.

В подальшому з рядом комерційних структур, переможцями, були укладені відповідні договори. Після виконання необхідних робіт посадовими особами ДП «Держекоінвест» та керівниками товариств було підписано угоду про завершення проектів та проведення всіх розрахунків. Проте слідчі ГПУ та оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили, що відомості про обсяг та вартість виконаних робіт не відповідають фактичним даним. Шляхом внесення недостовірної інформації та підроблення документів зловмисники заволоділи коштами державного бюджету, які були виділені нашій країні в межах Кіотського протоколу.

Наразі групі осіб, причетних до вчинення злочину, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зокрема, колишньому керівникові ДП «Держекоінвест» та директорам ще двох комерційних структур.

Підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.