У Львові відбудеться П’ятий конкурс кінопроектів

Львівська кінокомісія за підтримки Львівської міської ради запрошує локальні та всеукраїнські знімальні команди до участі у П’ятому конкурсі кінопроектів

Кінцевий термін подачі заявок – 15 квітня 2018 р., 23.59.

До участі в конкурсі приймають проекти ігрових, документальних, експериментальних та анімаційних робіт хронометражем до 20 хвилин. Обов’язкова умова конкурсу – зйомки мають відбуватися на території Львова чи прилеглих територій з чітким позиціонуванням географії та з частковим (не менш ніж 50%) або повним залученням місцевих кінопрофесіоналів.

Перевагу надаватимуть розробленим проектам, що потребують дофінансування і мають сформовану команду. Учасники мають довести актуальність і доцільність свого проекту, презентувати обґрунтований фінансовий план і приклад відзнятого матеріалу. Мова фільмів та аплікаційних заявок – українська (крім сюжетів, які вимагають інших мов). Будь-які винятки, крім географічного, розглядаються у персональному порядку.

Конкурс відбуватиметься у 3 етапи:

Подача документів, синопсисів, сценаріїв та напрацювань по проекту – до 15 квітня 2018 року 23:59

Пакет необхідних документів:

заповнена аплікаційна форма;

сценарій фільму (українською мовою) ;

інші матеріали, які, на вашу думку, допоможуть краще зрозуміти проект.

Прохання назвати усі матеріали назвою вашого проекту – «Пітчинг2018_Назва проекту». Усі матеріали необхідно подати до 15 квітня 2018 року до 23.59 на пошту commission@film.lviv.ua з поміткою у темі листа «Пітчинг2018_Назва проекту».

Попередній відбір учасників. Оголошення учасників пітчингу – 7 травня 2018 року.

Публічне представлення проектів та оцінка експертної комісії – 12 травня 2018 року.

Оголошення переможців та фінансування – до 15 травня 2018 року.

Виробництво та представлення фільмів – до 31 грудня 2018 року.

Переможців визначатиме незалежна конкурсна комісія. Переможці отримають повне чи часткове фінансування, а також консультаційну та промоційну підтримку команди Львівської кінокомісії. Сума фінансування щодо кожного проекту буде визначатись окремо та складатиме не більше 50 тис. грн на один фільм.

Додаткова інформація commission@film.lviv.ua або за телефоном +380936415141.

Традицію фінансування кінопроектів (перший і другий конкурс) на регіональному рівні започаткувала 2015 року мистецька формація Wiz-Art з метою пожвавлення розвитку локального кіновиробництва. У 2016 та 2017 році третій і четвертий конкурс кінопроектів було реалізовано Львівською кінокомісією за підтримки Львівської міської ради.