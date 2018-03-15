У Львові розшукують 15-річну дівчинку

Дитина пішла з дому й не повернулася

Львів’ян просять допомогти розшукати Трач Софію 12.10.2002 року народження. Як інформує на своїй facebook-сторінці депутат Львівської міськради Iгор Зінкевич, дівчинка пішла святкувати 8 березня й досі не повернулася додому (м. Львів, вул. Володимира Великого).

До 13 березня дитина виходила на зв’язок, тож її ніхто не шукав.

Була одягнута в коротку балонову куртку синьо-зеленого кольору, світло-блакитні джинси, сині черевики, синьо-білий хомут, зріст – 150 см, худорлявої статури, волосся русяве, особлива прикмета – брекети на зубах. З місця події вилучено зубну щітку та щітку для волосся.

Якщо хтось знає місце перебування дівчини, просять сповістити за номером 102.