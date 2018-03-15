У Львові розробили сайт, який допоможе навчити сортувати сміття

Дизайн-студія “Бамбук” презентувала сайт Garbage31.com, який має на меті навчити сортувати та зменшувати кількість сміття в побуті. Зараз сайт містить інформацію про основні види побутових відходів, а також перелік перевірених пунктів прийому вторсировини у Львові. Про це повідомляє lviv.com.

Завдяки привабливій графіці та зручному інтерфейсу користувач легко, в режимі гри, зможе зорієнтуватись у різних видах відходів та швидко знайти відповіді на свої питання, розповіли розробники.

«Після катастрофічної ситуації зі сміттям у Львові ми зрозуміли, що треба щось змінювати, і почали сортувати відходи у себе в офісі. Але це виявилося досить складно. Часто ти просто не розумієш, що саме робити з тим, чи іншим сміттям. Саме на такому інсайті й побудований весь ресурс: ви можете просто забити в пошуковий рядок, наприклад, фольгу, скляну банку, чи поліетиленовий пакет і одразу довідатися, як їх слід сортувати, де здавати, та які найкращі рішення існують для заміни кожного з них», – наголосив співзасновник та креативний директор дизайн-студії «Бамбук» Олесь Кучеренко.

Наразі сайт працює у тестовому режимі. Тут вже можна знайти та посортувати «базовий набір» речей, які люди звикли викидати до сміттєвого кошика. А також дізнатися більше про матеріал, з якого вони виготовлені, способи переробки, пункти прийому, найкращі світові практики повторного використання та цікаві альтернативи, які допоможуть взагалі не створювати сміття.

Щотижня кількість цих речей буде збільшуватися, а інформація – доповнюватися.