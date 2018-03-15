У Львові немає вакцини від кору для дорослих

Придбати її не можна ні в аптеках, ні у медзакладах

Якщо ви – доросла людина і захотіли отримати щеплення від кору, то зараз зробити це неможливо. Комерційних вакцин немає.

«Компанія обіцяє ввезти. Як тільки ввезе, буде на комерційному ринку. Станом на зараз немає жодної вакцини для людей від 18 років», – пояснила «Львівській газеті» головний епідеміолог області Наталія Тімко.

Натомість медпрепарат для дітей є у достатній кількості у кожній поліклініці.

Тим часом у Львівському обласному лабораторному центрі звітують, що за січень-лютий на Львівщині зареєстровано 489 випадків кору. Із них 362 у дітей. Найбільше хворих було у Львові, а також у Пустомитівському, Жовківському, Городоцькому та Стрийському районах.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Україну доставили 220 тисяч доз медпрепарату проти кору. У Мінздоров’ї кажуть, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF Ukraine зробив це у пришвидшеному режимі через спалах кору в Україні.