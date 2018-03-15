У Грушеві затримали авто, «заправлене» цигарками (фото)

Учора в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Грушів» на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Фольксваген» польської реєстрації під керуванням мешканця Львівщини. Під час ретельної перевірки іномарки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила 360 пачок цигарок. Тютюнові вироби були приховані в паливному баку. Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Разом із цигарками вилучено і транспортний засіб. Сума оцінки цигарок – 9 300 гривень, автомобіля – встановлюють. Увесь товар передано працівникам фіскальної служби.