У Бродівському районі восьмеро осіб отруїлися тортом

У Бродівське відділення поліції 14 березня надійшло повідомлення від лікарів. У медзаклад по допомогу звернулися восьмеро мешканців району. Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція».

Як з’ясували, на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.