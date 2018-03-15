Топ-10 подій у Львові на вихідні 17-18 березня

Що таке «аморальна поведінка»? Можливо це непристойна виставка з оголеними бібліотекарками? А може – звичайна «Вечеря з дурнем»? Цими вихідними «Львівська газета» допоможе Вам розібратись

ТОП емоційних подій не залишать Вас байдужими: Зустріч з мандрівницею Лесею Нікітюк, ювілейний концерт гурту «Тінь Сонця», звуки контрабасу від джазмена світового рівня Марка Токара і веломандрівка у –12.

Субота

Вистава «Вечеря з дурнем». ПРЕМ’ЄРА!

Смішний та ліричний сюжет про те, на які вчинки здатен чоловік заради справжнього кохання. Якщо звичайно він не «Дурень»… Вистава з тонким гумором, глибоким сенсом і цікавою сюжетною лінією. Вистава про людяність і кому що сподобається: цинічні розумники або дурні з добрим серцем.

УВАГА! Оскільки в приміщенні театру «Воскресіння» тривають ремонтні роботи вистави відбудуться в «Першому українському театрі для дітей та юнацтва» (вул. Гнатюка, 11)

17 березня, 19:00

18 березня, 19:00

Перший театр (вул. Гнатюка, 11)

Вартість: 100 – 200 грн

Концерт Latin Jazz Night Vol.2

Тепла атмосфера і запальні ритми латиноамериканської музики у виконанні найкращих джазових музикантів Львова:

Рефат Асанов – саксофон

Михайло Олійник – клавішні

Юлія Швед – вокал

Ярослав Казмірчук – труба

Леонід Петкун – ударні

Special Guest:

Марк Токар – контрабас

17 березня, 19:00

Ресторан та кав’ярня «Віденська кав’ярня» (просп. Свободи, 12)

Концерт гурту «Тінь Сонця»

«Тінь Сонця» зіграє великий сольний концерт в рамках ювілейного туру «15 років на сцені». У програмі, крім улюблених хітів, можна буде почути незабутні «ретро-композиції», а також новітні пісні.

На концерті можна буде побачити і почути знову колишніх музикантів «Тінь Сонця», які стояли біля витоків становлення групи.

17 березня, 19:00

«Picasso» (вул. Зелена, 88)

Вартість: 150 – 500 грн

Презентація українського видання книжки Ярослава Грицака та Ізи Хруслінської «Розмови про Україну»

Презентація за участю авторів. Модератор – Євген Глібовицький.

Головною темою розмови польської журналістки Ізи Хруслінської з українським істориком та публіцистом Ярославом Грицаком є роздуми про вплив історії на події в Україні в останні десятиліття. Особливий наголос мають відносини України з її історичними сусідами – поляками і росіянами, а також українсько-єврейські взаємини. Але, передусім, йдеться про історичний вимір теперішніх проблем і викликів, з якими стикається Україна, – і наскільки знання історії дає можливість зрозуміти майбутні сценарії розвитку.

Книга «Розмови про Україну» є третьою з низки розмов Ізи Хруслінської з українськими інтелектуалами, виданої за співпраці видавництва «Дух і літера» та Центру Юдаїки. Перші дві книги з серії розмов Ізи Хруслінської були з Оксаною Забужко та Йосифом Зісельсом. Але книжка «Розмови про Україну» хронологічно є першою – вона була видана польською мовою ще у 2009 році. Оскільки польське видання вийшло майже десять років тому, то багато чого у цій книзі передумано і переписано, зокрема, з’явився новий розділ про розвиток подій за останнє неповне десятиліття.

17 березня, 18:30

Книгарня «Є» (просп. Свободи, 7)

Вхід вільний

Конференція HR junior conference spring 2018

Це ще одна платформа для обміну досвідом між практикуючими HR-ами.

Це можливість поділитись досвідом про старт кар’єри з тими, хто тільки планує розпочати.

На конференції з Вами залюбки поділяться своїм досвідом: Анна Трофимлюк, Лілія Костишин, Оксана Судомир, Ольга Вірт, Василина Тимошенко, Анна Чанчікова, Юрій Пирч.

А що в результаті?

Розуміння, як створити оптимальну оргструктуру компанії та реальні посадові інструкції. Фішки матеріального стимулювання персоналу,підказки щодо розробки програми компенсацій та винагород, які можна застосувати в своїх компаніях. Алгоритм розробки і впровадження стандартів роботи.

17 березня, 10:00

Secret (вул. Князя Романа, 7)

Вартість: 300 грн

Виставка Каріне Морель «Амораль норма»

Каріне Морель, студентку коледжу ім. Труша, вигнали з останнього курсу навчання. Однією з причин стала «аморальна поведінка»: ходіння в леопардовій шубі, організація непристойної виставки з оголеними бібліотекарками та ганебний розподіл власного вільного часу.

Основним проявом «аморальності» студентки стало зображення оголеного тіла на холсті! У той самий час, коли у всіх музеях класичного мистецтва велика кількість робіт містить ідентичний зміст.

Так в чому ж різниця? Чи є пряма залежність сприйняття між тим хто тримає пензлик: він чи вона? Здавалось би, що у 2018 році її не мало б бути так само, як і обурення з приводу оголеного тіла в мистецтві.

Окрім провального досвіду спілкування з мистецькою інституцією, авторка має колекцію відмов у позуванні від чоловіків. Доволі звична справа — допомогти другові художнику в проекті, коли потрібна натура. Навпаки ж, коли художниця звертається з аналогічним проханням, то виринають різноманітні відмовки, підозри та «моральні установки».

Що вийшло з проекту дослідження чоловічої тілесності у Каріне можна буде побачити на виставці робіт в Феміністичній майстерні. Разом із самими роботами покажуть історії їх створення, скетчі та деякі фото!

До 01 квітня 2018

Феміністична майстерня (пл. Ринок, 42; прохід в браму)

Вхід вільний

Перегляд за попередніми домовленостями.

Лекція Михайла Зарічного «Стефан Банах – геній зі Львова»

Лекція доктора фізико-математичних наук, проф. ЛНУ ім. Івана Франка Михайла Зарічного про засновника львівської математичної школи Стефана Банаха.

Стефан Банах (1892 – 1945) – геній-самоук, всесвітньо відомий математик, батько функціонального аналізу, засновник львівської математичної школи. З 1902 по 1910 роки навчався у Краківській гімназії, де математиці уваги практично не приділяли. Був посереднім студентом. У 1911 – 1913 роках навчався на інженерному відділі Львівської політехнічної школи (сьогодні Львівська Політехніка). Початок І світової війни завадив С. Банаху здобути освіту (вищу освіту він так ніколи і не отримав, займався самоосвітою).

До математичного світу потрапив завдяки випадковому знайомству з Гуго Штайнгаузом. Докторська дисертація С. Банаха містить одне з найбільш цінних абстрактних ідей – лінійні простори, що отримали назву «простори Банаха» і є основою теоретичного функціонального аналізу. У 1922 році став професором математики Університету Яна Казимира (сьогодні ЛНУ ім. І. Франка). Після ІІ світової війни був деканом фізико-математичного факультету ЛНУ ім. І. Франка. Став членом Національна академія наук України. Хоч С. Банах не любив викладати свої думки на папері, він є автором більше 60 наукових праць.

Реєстрація:

17 березня, 15:00

Палац Потоцьких / Відділ Львівської галерея мистецтв. Мистецтво XIV-XVIII ст. (вул. Коперника, 15)

Вхід вільний за умови реєстрації

Неділя

Веломандрівка «Зустріч весни з ведмедями»

Традиційна весняна перша веломандрівка клубу «Колесо вітрів». У цьому році веломандрівка відбудеться до ведмежого притулку Домажир, який знаходиться за 24 кілометри від Львова.

Запрошують усіх охочих. Для ведмедів можна взяти такі гостинці: яйця, хліб чорний, горіхи, мед, яблука, груші, виноград, помідори, морква,апельсини, мандарини, гарбузи, кабачки, соняшникове насіння не обсмажене (може бути з лушпинням), родзинки.

З собою мати: канапки, чай в термосі, велошолом.

18 березня, 09:00

КВТ «Колесо вітрів» (вул. Володимира Великого, 125а)

Творча зустріч з Лесею Нікітюк

Особистий, ніколи не афішований, архів харизматичної ведучої телепередач «Орел і решка», «Хто зверху», шоу «Лєся здєся», про всі найцікавіші та найпікантніші моменти й висновки її навколосвітньої подорожі.

Захоплююча і дотепна історія успіху дівчини з Хмельницького. Яскраві враження та поради, про те як можна спланувати свою захоплюючу подорож. Перелік моментів які важливо знати, щоб відпустка не перетворилася в катастрофу. Чорний список країн куди нізащо не варто їхати.

Секретні райські закути, які Вам ніколи не запропонує туроператор. А також куди варто поїхати, щоб знайти чоловіка своєї мрії або темпераментного коханця. Розповідь заправлена дотепним гумором від Лесі Нікітюк, тому буде не лише пізнавально ,а й дуже позитивно!

18 березня, 18:00

Палац культури залізничників «Рокс» (вул. Федьковича, 54/56)

Вартість: 280 – 420 грн

Концерт «Несподівані мелодії для скрипки і контрабасу»

Концерт Павла Кропа (контрабас) та Богдана Ільницького (скрипка). У виконанні струнного дуету прозвучать аргентинське танго, італійська лірика, джазові стандарти Луї Армстронга, а також хіти Майкла Джексона, «Океану Ельзи», «Нірвани» та ACDC

18 березня, 18:00

Кав’ярня «Штука» (вул. Котлярська, 8 (бічна вул. Шпитальної))

Вхід вільний