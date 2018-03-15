Стали відомі претенденти на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2018 році

Комітет Міжнародної премії ім. Івана Франка оголосив претендентів
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На здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики було подано 21 роботу. Комітет премії прийняв до розгляду 18 робіт, оскільки інші не відповідали Положенню Премії.

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» номінуються:

  1. Навчальний посібник /підручник: Правничі студії, автор проф. І. БЕГЕЙ (Львів).
  2. Книга «Метенів – дорога додому», автор проф. Б. АНДРУШКІВ (Тернопіль).
  3. Монографія «Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s», автор проф. J. REMY (Фінляндія).
  4. Монографія «Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла ІІ в сучасному дискурсі. Релігієзнавчий аспект», автор проф. С. ПРЕСУХІН (Київ).
  5. Монографія “Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть”, автор проф. Л. ВОЙТОВИЧ (Львів).
  6. Серія робіт «Ціннісний дискурс в освіті» із 7 книг, колектив авторів під керівництвом академіка В. АНДРУЩЕНКА (Київ).

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» номінуються:

  1. Монографія «The Ukrainians: Unexpected Nation”, автор проф. A. WILSON (Великобританія)
  2. Монографія «Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine» у ІІ томах, автори проф. H. ROTHE (ФРН) та проф. Ю. МЕДВЕДИК (Львів).
  3. Монографія «Складанє идентитетох», автор академік Ю. ТАМАШ (Сербія)
  4. Монографія «Русинський» сепаратизм: націотворення ІN VITRO», автор проф. Л. БЕЛЕЙ (Ужгород)
  5. Монографія “…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках», автор проф. Я. МЕЛЬНИК (Львів)
  6. Монографія “Апокрифічний код українського письменництва”, автор проф. Я. МЕЛЬНИК (Львів)
  7. Монографія “Педагогічні концепти Івана Франка”, автор доц. В. МИКИТЮК (Львів)
  8. Монографія “Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві”, автор к. м. Л. СМИРНА (Київ)
  9. Монографія “Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні: парадигма тексту”, автор проф. В. СОКІЛ (Львів)
  10. Монографія «Наукові основи українознавства», автор доц. Л. ТОКАР (Київ)
  11. Навчальний посібник «Історія української літератури І пол. ХІХ ст.», автор доц. Т. ШАРОВА (Мелітополь)
  12. Монографія “Іван Вишенський в оцінці Івана Франка”, автор проф. М. ШУЛЬСЬКИЙ (Львів).

Нагадаємо, Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують у двох номінаціях: «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» та «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук». Премія є щорічною, її вручають 27 серпня – у день народження Івана Франка. Лауреатів Премії нагороджують грошовою винагородою та золотим знаком Лауреата.

Лауреати Премії попередніх років:

у 2016 році – архієпископ-емерит, колишній глава УГКЦ Любомир Гузар з науковою монографією «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944) провісник екуменізму»;

у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» – професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер з монографією «New Contributions to the History of the Ukrainian Language»;

у 2017 у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» – заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Олег Шаблій з науковою роботою «Суспільна географія» у 2-х томах.

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