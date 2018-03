Стали відомі претенденти на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2018 році

На здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики було подано 21 роботу. Комітет премії прийняв до розгляду 18 робіт, оскільки інші не відповідали Положенню Премії.

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» номінуються:

Навчальний посібник /підручник: Правничі студії, автор проф. І. БЕГЕЙ (Львів). Книга «Метенів – дорога додому», автор проф. Б. АНДРУШКІВ (Тернопіль). Монографія «Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s», автор проф. J. REMY (Фінляндія). Монографія «Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла ІІ в сучасному дискурсі. Релігієзнавчий аспект», автор проф. С. ПРЕСУХІН (Київ). Монографія “Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть”, автор проф. Л. ВОЙТОВИЧ (Львів). Серія робіт «Ціннісний дискурс в освіті» із 7 книг, колектив авторів під керівництвом академіка В. АНДРУЩЕНКА (Київ).

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» номінуються:

Монографія «The Ukrainians: Unexpected Nation”, автор проф. A. WILSON (Великобританія) Монографія «Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine» у ІІ томах, автори проф. H. ROTHE (ФРН) та проф. Ю. МЕДВЕДИК (Львів). Монографія «Складанє идентитетох», автор академік Ю. ТАМАШ (Сербія) Монографія «Русинський» сепаратизм: націотворення ІN VITRO», автор проф. Л. БЕЛЕЙ (Ужгород) Монографія “…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках», автор проф. Я. МЕЛЬНИК (Львів) Монографія “Апокрифічний код українського письменництва”, автор проф. Я. МЕЛЬНИК (Львів) Монографія “Педагогічні концепти Івана Франка”, автор доц. В. МИКИТЮК (Львів) Монографія “Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві”, автор к. м. Л. СМИРНА (Київ) Монографія “Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні: парадигма тексту”, автор проф. В. СОКІЛ (Львів) Монографія «Наукові основи українознавства», автор доц. Л. ТОКАР (Київ) Навчальний посібник «Історія української літератури І пол. ХІХ ст.», автор доц. Т. ШАРОВА (Мелітополь) Монографія “Іван Вишенський в оцінці Івана Франка”, автор проф. М. ШУЛЬСЬКИЙ (Львів).

Нагадаємо, Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують у двох номінаціях: «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» та «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук». Премія є щорічною, її вручають 27 серпня – у день народження Івана Франка. Лауреатів Премії нагороджують грошовою винагородою та золотим знаком Лауреата.

Лауреати Премії попередніх років:

у 2016 році – архієпископ-емерит, колишній глава УГКЦ Любомир Гузар з науковою монографією «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944) провісник екуменізму»;

у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» – професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер з монографією «New Contributions to the History of the Ukrainian Language»;

у 2017 у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» – заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Олег Шаблій з науковою роботою «Суспільна географія» у 2-х томах.