Павло Клімкін закликав бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав до бойкоту Чемпіонат світу з футболу, який цього року відбудеться у Росії. Відповідну заяву у себе на сторінці розмістило МЗС України.

Подаємо текст заяви повністю:

«Останні події, пов’язані з отруєнням колишнього російського шпигуна у Великій Британії, викликають велику тривогу. Зважаючи на дані британських спецслужб та беручи до уваги те, що відповідь російської сторони є лицемірною й не викликає довіри, ми готові підтримати думку Прем’єр-міністра Великої Британії, що це, найімовірніше, справа рук Кремля.

Цей випадок свідчить про значну ескалацію російської агресії проти однієї з провідних демократій Заходу та близького союзника України. Уряд України уважно стежить за ситуацією, ми обговорюємо її з вищими урядовцями Великої Британії. Відповідно я запевнив британських друзів у нашій повній підтримці і готовності приєднатися до них у забезпеченні найрішучішої реакції світової спільноти, відданої нормам міжнародного права. Кремль не поважає міжнародних кордонів та права, немає таких меж, які б він не переступив, якщо вважає, що це зійде йому з рук.

Ми в Україні розуміємо це краще за багатьох інших. Минуло вже понад чотири роки, відколи Росія незаконно окупувала Кримський півострів. А невдовзі після спроби анексії Криму вона вторглася на Донбас у Східній Україні, де підтримка Росією її ставлеників коштувала життя понад 10 тисяч українців, 25 тисяч осіб було поранено, а 1,8 мільйона людей змушені були залишити свої оселі.

Схоже, що це справді той тривожний дзвінок, який мав би розбудити Захід, принаймні я на це дуже сподіваюся. Тепер Захід зобов’язаний відреагувати в такий спосіб, який би змусив Росію відчути наслідки своїх дій. Однією з перших цілей повинен стати Чемпіонат світу з футболу, який має відбутися наступного літа. Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу.

Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбивих людей, які цінують правила та порядок, бойкотувати цей чемпіонат. Проведення його в Росії не об’єднає народи світу, а лише збагатить Росію і дасть їй в руки потужний пропагандистський інструмент, якого вона просто не заслуговує.

Вільний світ повинен зайняти дуже тверду позицію й діяти в дуже рішучий спосіб, аби Росія зрозуміла, що ніхто більше не буде терпіти ті кримінально-терористичні методи, якими вона користується. Зробити це необхідно зараз, поки не стало пізно».