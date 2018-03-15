Олесько призупинило утворення ОТГ

Незважаючи на те, що Перспективний план цього району залишився незмінним ще з 2015 року, жодної громади тут досі не створено. Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Щодо, власне, Олеської ОТГ, то, згідно з Перспективним планом, у цю громаду повинна увійти Олеська селищна та 5 сільських рад. Населення – близько 8 тисяч мешканців. ОТГ має вигідне розташування – на трасі Київ-Чоп. Економічно розвинутою тут є лише одна сільська рада – Ожидівська, бюджет якої у 2017 році складав понад 3,5 млн. грн. Усі інші бідніші. До прикладу, бюджет самого селища Олеська складав у цьому ж році лише 1 021 тис. грн. Але є можливість розвивати туризм, інші галузі промисловості.

«Можливості ОТГ у жодному випадку не варто порівнювати з можливостями сільських та селищних рад. Адже практично у всіх них у рази зросли податкові надходження, чимало коштів вони отримали від держави та з інших джерел. І те ж саме очікувало би і на Олеськівську ОТГ», – переконані експерти Офісу реформ.

Як зауважила консультант з фінансових питань Ярослава Пишник, лише через ненадходження ПДФО, основного податку ОТГ, Олеське та усі сільські ради, які мали увійти у цю громаду, втратили 5 млн. 600 тис. грн. у 2016 році і 11 млн. 390 тис. у 2017. І, очевидно, у 2018-му ці втрати будуть значно більшими. А ще ж громади мають набагато більше можливостей залучати інші державні та недержавні кошти, про що Ярослава Пишник також нагадала усім присутнім.

«На жаль, наші аргументи на присутніх голів не вплинули. Теоретично можна зрозуміти, Ожидівську сільраду, яка і сьогодні не бідує. Натомість інші сільські ради, які ледве зводять кінці з кінцями, зрозуміти важко. Якщо вони не змінять своєї позиції, то через два-три роки їх все одно об’єднають примусово, і їм доведеться вирішувати ті самі проблеми, що і сьогодні. А от втрачених коштів та можливостей їм ніхто не поверне», – говорять експерти.