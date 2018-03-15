На Жовківщині під колесами потяга загинув 46-річний чоловік

У Жовківське відділення поліції 14 березня надійшла інформація про те, що близько 15.00 неподалік села Воля-Гомулецька потяг смертельно травмував людину.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що на перегоні Дубляни-Рясне машиніст побачив чоловіка, який сидів на колії. На сигнали поїзда він жодним чином не відреагував.

Унаслідок наїзду 46-річний мешканець району загинув на місці події. Тіло потерпілого скероване на експертизу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, триває досудове розслідування.