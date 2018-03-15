На Львівщині дружина під час сварки вбила чоловіка

14 березня близько 00.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Пустомитівського району 32-річний чоловік у власному будинку завдав собі удару ножем у серце, внаслідок чого помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, чоловік не вчиняв самогубство, а смертельного удару кухонним ножем йому завдала його 30-річна дружина під час сімейного конфлікту.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.