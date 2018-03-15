Мешканець Львівщини віз із Польщі димові свічки та гранати (фото)

Днями на адресу Львівської митниці ДФС надійшли висновки експертів щодо вилучених товарів, які громадянин України перевозив з Республіки Польщі автомобілем «Volkswagen Transporter». Він прибув у пункт пропуску «Шегині – Медика» та формою митного контролю обрав смугу спрощеного контролю «зелений коридор». Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про наявність у ньому товарів, переміщення яких через митний кордон обмежене. Автомобіль скерували до спеціально відведеного майданчика для огляду товарів. Там у салоні автомобіля виявили 12 предметів циліндричної форми зеленого кольору різного діаметру та висоти, 15 запалів і 12 кругів запалення.

Товар вилучили та скерували на експертизу. Експерти встановили, що предмети циліндричної форми зеленого кольору – 6 свічок димних DM-2B та 6 димових гранат RGD-3B IFR доступні лише за ліцензією міністерства внутрішніх справ Республіки Польщі і використовуються для військових потреб, відповідно до законів. Також такі товари згідно з постановою КМУ від 28 січня 2004р. № 86 Закону України від 20 лютого №549-IV обмежено до переміщення через митний кордон України.

Отже, громадянин порушив встановлений Митним Кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто переміщував товар, заборонений до ввезення на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Складено протокол про ПМП. Справу скерують до суду.