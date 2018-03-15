Львівський дитячий медзаклад отримав апарат для аналізу крові онкохворих

В Україні щороку виявляють близько 150 000 осіб, хворих на рак, з них понад 1000 - діти

Вперше у Західному регіоні з’явиться гемоаналізатор – апарат, який вимірює рівень хімії в крові онкохворих. До цього часу діти, яким необхідно було визначити дозу опромінення, їздили задля цього лише у Київ. Відтепер усі онкохворі діти вашого регіону зможуть пройти таке обстеження у Львові.

Фото: Роман Бруцяк

Вартість нового апарата – 3 000 000 грн. Його Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру передали компанія «Київстар», БФ Крила Надії та БФ Таблеточки.