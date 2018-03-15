Львівська ОДА співпрацюватиме з Пластом у медичній сфері

Документ, зокрема, передбачає проведення спільних заходів щодо проблемних питань у сфері охорони здоров’я, надання інструкторів, приміщень та устаткування для проведення навчальних курсів Першої медичної допомоги.

«Одним із пунктів практичного пластування є знання та вміння надавати першу медичну допомогу. Кількість членів Пласту у Львові постійно збільшується, а це відповідно більша чисельність учасників мандрівок та таборів. Це зобов’язує підтримувати рівень медичної підготовки для уникнення неприємностей та можливості дати собі раду в екстрених ситуаціях. Саме тому для нас важлива така співпраця, щоб актуалізувати тренінги з надання медичної допомоги, отримувати новий досвід тощо», – зазначив голова осередку Пласту у Львові Матвій Дух.

Ініціативу реалізовують у рамках проекту Громадського здоров’я МОЗ України.

У Львові також розпочнуться регулярні курси з Першої медичної допомоги для пластунів під керівництвом інструкторів 44 Навчального Центру EMSA-Україна.