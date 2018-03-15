Львівська обласна клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу зі США

Розхідний матеріал для операцій, постільну білизну, крісла та інший медичний інвентар передала для Львівської обласної клінічної лікарні українська діаспора з Філадельфії, яка створила «Злучений Український Допомоговий Комітет»

Ще два сучасні ліжка для пологів отримав львівський пологовий будинок, що на вулиці Мечникова.

«Завдяки допомозі з-за кордону вдається суттєво оновити матеріальну базу обласної лікарні. В обласному чи державному бюджетах завжди важко знайти додаткові кошти на постільну білизну чи інший необхідний інвентар для комфортного перебування пацієнтів на лікуванні. Наша лікарня співпрацює з багатьма благодійними організаціями. Постійно пишу листи-звернення до різних фондів. І скажу вам, що люди хочуть допомагати, бо розуміють, в якому стані зараз знаходиться медицина. Я працюю і працюватиму зі всіма волонтерами, які мають бажання підтримувати нашу лікарню», – розповів в.о. генерального директора КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» Михайло Гичка.

Передали гуманітарну допомогу ЛОКЛ волонтери ГО «Спілка безквартирних ветеранів Афганістану у Львівській області «Наш дім», які вже більше семи років тісно співпрацюють зі «Злученим Українським Допомоговим Комітетом» української діаспори у США.

Голова громадської організації Петро Ковалишин розповідає: «Раніше ми допомагали військовим шпиталям, возили допомогу нашим бойовим побратимам на передову. Настав час допомогти і мешканцям Львівщини. Для обласної лікарні це є перша допомога. Але, думаю, далеко не остання. Продовжуємо співпрацювати з українцями закордоном. До нас багато хто звертається про допомогу, пишуть листи, ми їх опрацьовуємо, надсилаємо в Сполучені Штати Америки і там вже наша діаспора готує гуманітарну допомогу».